ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027.

المباراة متابعة على صعيد جماهيري واسع، كون الأهلي واحدا من القطبين الأبرز في الكرة المصرية إلى جانب الزمالك حامل لقب الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027، هو الخميس 3 سبتمبر 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز - الجولة 3 3 سبتمبر 2026 - 13:00 ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق بلال علام.

القنوات الناقلة التعليق On Sport بلال علام

كيف تشاهد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد سموحة التشكيل المتوقع البدلاء المدرب الحسين عموتة التشكيل المتوقع البدلاء المدرب A. Abdelaziz

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي وسموحة في المباريات الأخيرة

تاريخ الأهلي وسموحة في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2026-2027