يستضيف الأهلي نظيره بيراميدز على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري المصري 2026-2027.

الأهلي يبحث عن الفوز للاقتراب من الصدارة التي يعتليها بيراميدز برصيد 24 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المارد الأحمر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027 هو الإثنين 23 نوفمبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

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وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية.

الدوري المصري الممتاز - الجولة 9 23 نوفمبر 2026 - 13:00 ستاد القاهرة الدولي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

وخصصت الشبكة قناتي ON SPORT و ON SPORT MAX.

من معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت كلًا من أيمن الكاشف ومحمد الكواليني للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.

بجانب كلًا من مؤمن حسن ومحمود أبو الركب على ON SPORT MAX.

ON SPORT أيمن الكاشف ON SPORT محمد الكواليني ON SPORT MAX مؤمن حسن ON SPORT MAX محمود أبو الركب

كيف تشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027

نتائج الأهلي وبيراميدز في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2026-2027