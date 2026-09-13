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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالأهلي
team-logoباختاكور
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مصعب صلاح

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأهلي ضد باختاكور
القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي
باختاكور
المملكة العربية السعودية
أوزبكستان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي الأهلي نظيره باختاكور على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الأهلي هو حامل اللقب آخر نسختين مع ماتياس يايسله، ويرغب في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي رغم تغيير المدرب.

ورغم البداية المعقدة في دوري روشن، لكن قلعة الكؤؤس تُظهر وجهًا مختلفًا في البطولات القارية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وباختاكور ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 14 سبتمبر 2026 على ملعب "الإنماء".

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عبدالله الغامدي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.

بينما يعلق سمير المعيرفي على المواجهة عبر الكأس 6.



BeIN SPORTS 3


beIN SPORTS HD 3

عبدالله الغامدي


قنوات الكأس


الكأس 6

سمير المعيرفي


كيف تشاهد مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة الأهلي ضد باختاكور

المدرب

  • مارينو بوسيتش


نتائج الأهلي وباختاكور في المباريات الأخيرة


الأهلي

الأهلي - المستوى

الخلود
خ3-1
الهلال
خ3-0
الرياض
ف5-0
القادسية
خ3-2
الحزم
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
باختاكور

باختاكور - المستوى

ناساف
ف1-2
SUR
ف1-0
DIS
ت1-1
أنديجان
ف3-0
AGM
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات الأهلي وباختاكور في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الأهليتعادلباختاكور
1
0
1
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
باختاكور badge
باختاكور
باختاكور
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
باختاكور badge
باختاكور
باختاكور
1
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
0
انتهت
2الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2


ترتيب الأهلي وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الأهليالأهليالأهلي
00000000
2
الهلالالهلالالهلال
00000000
3
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
4
النصرالنصرالنصر
00000000
5
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
6
القوة الجويةالقوة الجويةALQ
00000000
7
العينالعينالعين
00000000
8
الغرافةالغرافةالغرافة
00000000
9
السدالسدالسد
00000000
10
الشمالالشمالALS
00000000
11
الوصلالوصلالوصل
00000000
12
الاستقلالالاستقلالاستقلال
00000000
13
نيفتشينيفتشيNEF
00000000
14
باختاكورباختاكورباختاكور
00000000
15
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
00000000
16
تراكتورتراكتورتراكتور
00000000
التأهل إلى دور الـ 16


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