ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المصري 2026-2027.

الأهلي تعثر في المباراة الماضي أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، بعد 3 انتصارات متتالية، ويبحث عن الانتفاضة في ظل شكوك حول استمرار المدرب الحسين عموتة.





أما أبو قير للأسمدة، فحقق انتصار وحيد في أول جولة وخسر 3 مباريات على التوالي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري المصري الممتاز - الجولة 5 15 سبتمبر 2026 - 13:00 ستاد القاهرة الدولي





ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت محمد الشاذلي للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.







ON SPORT محمد الشاذلي





كيف تشاهد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027









نتائج الأهلي وأبو قير للأسمدة في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الأهلي وأبو قير للأسمدة في المباريات الأخيرة









ترتيب الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027







