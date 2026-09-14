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الدوري المصري الممتاز
team-logoالأهلي
ستاد القاهرة الدولي
team-logoأبو قير للأسمدة
شاهد على ON Sport
مصعب صلاح

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الأهلي ضد أبو قير للأسمدة
الدوري المصري الممتاز
القنوات الناقلة
الأهلي
أبو قير للأسمدة
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المصري 2026-2027.

الأهلي تعثر في المباراة الماضي أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، بعد 3 انتصارات متتالية، ويبحث عن الانتفاضة في ظل شكوك حول استمرار المدرب الحسين عموتة.


أما أبو قير للأسمدة، فحقق انتصار وحيد في أول جولة وخسر 3 مباريات على التوالي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري المصري الممتاز - الجولة 5
ستاد القاهرة الدولي


ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت محمد الشاذلي للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.



ON Sport 1

ON SPORT

محمد الشاذلي


كيف تشاهد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027


التشكيلات المحتملة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

المدرب

  • الحسين عموتة


نتائج الأهلي وأبو قير للأسمدة في المباريات الأخيرة


الأهلي

الأهلي - المستوى

برشلونة
خ2-1
الشرقية إنبي
ف3-2
زد
ف0-2
سموحة
ف1-0
المقاولون
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أبو قير

أبو قير - المستوى

GKD
ف4-0
البنك الأهلي
ف1-0
بيراميدز
خ2-0
الاتحاد
خ0-2
الزمالك
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5

تاريخ مواجهات الأهلي وأبو قير للأسمدة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الأهليتعادلأبو قير للأسمدة
1
0
0
كأس مصر
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
2
أبو قير للأسمدة badge
أبو قير للأسمدة
أبو قير
1
انتهت
2الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/1


ترتيب الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بيراميدزبيراميدزبيراميدز
440070+712
ف
ف
ف
ف
2
الزمالكالزمالكالزمالك
431071+610
ف
ف
ف
ت
3
الأهليالأهليالأهلي
431073+410
ت
ف
ف
ف
4
سيراميكا كليوباتراسيراميكا كليوباتراسيراميكا
430183+59
ف
ف
ف
خ
5
مودرن سبورتمودرن سبورتمودرن سبورت
421154+17
ف
خ
ف
ت
6
الجيشالجيشالجيش
421154+17
ت
خ
ف
ف
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
421143+17
ف
ف
خ
ت
8
القناةالقناةالقناة
413043+16
ت
ت
ت
ف
9
المصريالمصريالمصري
42025506
خ
خ
ف
ف
10
البنك الأهليالبنك الأهليالبنك الأهلي
420245-16
ف
ف
خ
خ
11
وادي دجلةوادي دجلةوادي دجلة
412143+15
خ
ت
ف
ت
12
السويس بتروجيتالسويس بتروجيتالسويس بتروجيت
411267-14
ف
خ
خ
ت
13
المقاولون العربالمقاولون العربالمقاولون
411245-14
ت
ف
خ
خ
14
الشرقية إنبيالشرقية إنبيالشرقية إنبي
411257-24
ف
ت
خ
خ
15
زدزدزد
411224-24
خ
ف
خ
ت
16
أبو قير للأسمدةأبو قير للأسمدةأبو قير
410316-53
خ
خ
خ
ف
17
الجونةالجونةالجونة
402224-22
خ
خ
ت
ت
18
بترول أسيوطبترول أسيوطبترول أسيوط
402213-22
خ
خ
ت
ت
19
سموحةسموحةسموحة
401304-41
خ
خ
ت
خ
20
غزل المحلةغزل المحلةغزل المحلة
401318-71
خ
ت
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط


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