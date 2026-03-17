Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي
الهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد جمهور الكرة السعودية لقمة من نوع خاص تجمع بين الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي من دوري روشن السعودي 2025-2025.

الأهلي يبحث عن الفوز على الهلال رغم تعادله معه في مباراتين الموسم الحالي في دوري روشن السعودي وذلك لأجل الوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق اللقب الغائب منذ 2016، لكن تظل قلعة الكؤوس الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 13 مرة.

أما الهلال، فبعد منافسته القوي على الدوري يطمح في حصد الكأس والاقتراب أكثر من الأهلي، إذ يمتلك الزعيم 11 بطولة آخرها كان الموسم قبل الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 هو  يوم الأربعاء 18 مارس 2026، على ستاد الإنماء.

الأهلي crest
الهلال crest
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، ستذاع مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 على شاشتها.


القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

نتائج الأهلي والهلال في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والهلال في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الهلال

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5
إعلان
0