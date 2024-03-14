ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والنصر، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لتعزيز مكانته في المربع الذهبي، والاقتراب أكثر من خطف وصافة الترتيب، وضمان مقعدًا في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

على الجانب الآخر النصر، بعد السقوط في آخر مباراتين، يريد إيقاف نزيف النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات، للحفاظ على حظوظه في الحصول على لقب الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في قمة الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 15 مارس 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والنصر على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي، بجانب SSC Sports HD 5 بتعليق حاتم بطيشة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي والنصر عبر تطبيق شاهد.

المباراة الأهلي - النصر التاريخ الجمعة 15 مارس 2024 الموعد 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية القنوات الناقلة التعليق علي سعيد الكعبي

حاتم بطيشة

SHAHID



