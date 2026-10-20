ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي والقناة ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 هو الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري المصري الممتاز - الجولة 7 21 أكتوبر 2026 - 13:00 ستاد القاهرة الدولي





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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت، محمد الكواليني للتعليق على مباراة الأهلي والقناة عبر ON SPORT.







ON SPORT محمد الكواليني





كيف تشاهد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027









نتائج الأهلي والقناة في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الأهلي والقناة في المباريات الأخيرة









ترتيب الأهلي والقناة في الدوري المصري 2026-2027







