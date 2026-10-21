ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الأهلي نظيره الخليج على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
الأهلي يريد العودة بأفضل شكل ممكن وهو الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن ويطمح لمواصلة المنافسة على اللقب.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل".
وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
لم تختر شبكة ثمانية معلقا بعد، للتعليق على مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
ثمانية
كيف تشاهد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الخليج
حراسة المرمى
.عبدالرحمن الصانبي
خط الدفاع
سعد بالعبيد - محمد سليمان بكر - ميريح ديميرال - سعيد باعطية
خط الوسط
إدوارد سبيرتسيان - زياد الجهني - إدواردو سبيرتسيان
خط الهجوم
فراس البريكان - فرانشيسكو ترينكاو - جالينو
تشكيلات الفيحاء ضد الأهلي
التشكيلة الأساسية
البدلاء
المدرب
- فابيو كاريلي
- مارينو بوسيتش
نتائج الأهلي والخليج في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الأهلي والخليج في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|10
|8
|1
|1
|24
|9
|+15
|25
ف
ف
ف
ت
ف
|2
|9
|8
|0
|1
|27
|7
|+20
|24
ف
ف
ف
خ
ف
|3
|9
|7
|1
|1
|20
|7
|+13
|22
ف
ف
ت
ف
خ
|4
|9
|6
|2
|1
|18
|10
|+8
|20
ف
خ
ف
ف
ف
|5
|9
|6
|0
|3
|23
|12
|+11
|18
ف
ف
ف
خ
ف
|6
|10
|5
|1
|4
|14
|9
|+5
|16
خ
خ
ت
ف
ف
|7
|10
|4
|3
|3
|9
|9
|0
|15
ف
ت
خ
ت
ف
|8
|10
|4
|3
|3
|14
|16
|-2
|15
خ
ف
ت
ت
ت
|9
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
خ
خ
خ
ف
ت
|10
|10
|2
|6
|2
|9
|13
|-4
|12
ف
ف
ت
ت
ت
|11
|10
|2
|3
|5
|10
|14
|-4
|9
خ
خ
ت
خ
ف
|12
|9
|2
|3
|4
|9
|18
|-9
|9
خ
ت
ف
ت
خ
|13
|9
|1
|5
|3
|11
|13
|-2
|8
ت
ف
ت
خ
خ
|14
|9
|1
|4
|4
|10
|17
|-7
|7
ت
ف
خ
ت
ت
|15
|10
|1
|4
|5
|10
|17
|-7
|7
خ
خ
ت
ت
خ
|16
|10
|1
|3
|6
|9
|20
|-11
|6
خ
ف
خ
خ
خ
|17
|10
|0
|4
|6
|4
|17
|-13
|4
خ
ت
خ
خ
خ
|18
|8
|0
|2
|6
|6
|15
|-9
|2
خ
ت
خ
خ
خ