أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الخلود ضيفًا على الأهلي على ملعب "الإنماء" بمباراة قوية لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

لا مجال لأي تعثر بالنسبة للأهلي إذا أراد الحفاظ على المركز الثالث بعد انتهاء آمال المنافسة مع كل من النصر والهلال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والخلود في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 16 مايو 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانيةسليمان الشريف
 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الخلود

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Buckingham

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والخلود في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الخلود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والخلود في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 3 مباريات

الخلود

2

انتصاران

0

تعادل

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3

ترتيب الأهلي والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

