يستضيف نادي الأهلي نظيره التعاون على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.

الأهلي يطمح للفوز ومواصلة تضييق الفارق مع الثلاثي النصر والقادسية والهلال في صراع الصدارة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب "الإنماء".

المباريات التالية الأهلي دوري روشن السعودي 12:30 التعاون شاهد

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 28 نوفمبر 2026 - 12:30 الإنماء

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

من معلق مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية كلا من سليمان الشريف وعبدالله الحربي، للتعليق على مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027

ثمانية ثمانية 1 سليمان الشريف

عبدالله الحربي

كيف تشاهد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027

نتائج الأهلي والتعاون في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الأهلي والتعاون في المباريات الأخيرة

ترتيب الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2026-2027