Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الأهلي
الترجي الرياضي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 على ملعب القاهرة الدولي. 

اللقاء يأتي بعد انتهاء الذهاب بنتيجة هدف نظيف لصالح الترجي من ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل احتسبها الحكم عيسى سي ونفذها الجزائري الدولي محمد أمين توجاي بنجاح في شباك مصطفى شوبير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو يوم السبت 21 مارس 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت تونس.

الأهلي crest
الترجي الرياضي crest
crest
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

beIN SPORTS 2
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

  • يس ثوروب

  • باتريس بوميل

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والترجي في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الترجي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الترجي

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5
إعلان