ما القنوات الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الأهلي، نظيره الأنوار، على ملعب الأنوار ضمن منافسات الجولة 32 في كأس الملك السعودي 2026-2027.

الأهلي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية قبل الخسارة أمام الهلال، ويبحث عن حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2016.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 لحساب الجولة 32 من المسابقة هو يوم الإثنين 17 أغسطس 2026، على ملعب نادي الأنوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/16 17 أغسطس 2026 - 12:00

ما القنوات الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة ثمانية

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الأنوار والأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027

نتائج الأنوار والأهلي في المباريات الأخيرة