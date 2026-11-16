ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سحيم بن حمد في الدوحة لاستقبال مباراة مهمة تجمع الأردن وأستراليا في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا الودية وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأردن وأستراليا الودية؟

موعد مباراة الأردن وأستراليا الودية، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على ملعب سحيم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية.

المباريات الودية - الجولة 1 17 نوفمبر 2026 - 11:00

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا الودية؟

تمتلك قناة الأردن الرياضية، حقوق بث مباراة الأردن وأستراليا الودية.

كيف تشاهد مباراة الأردن وأستراليا الودية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة الأردن وأستراليا الودية عبر jrtv.



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التشكيل المتوقع لمباراة الأردن وأستراليا الودية

نتائج الأردن وأستراليا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الأردن وأستراليا في المباريات الأخيرة