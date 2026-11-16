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المباريات الودية
team-logoالأردن
team-logoأستراليا
شاهد على Jordan TV Sport
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
الأردن ضد أستراليا
الأردن
أستراليا
الأردن
أستراليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا الودية.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستعد ملعب سحيم بن حمد في الدوحة لاستقبال مباراة مهمة تجمع الأردن وأستراليا في لقاء ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا الودية وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأردن وأستراليا الودية؟

موعد مباراة الأردن وأستراليا الودية، هو الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على ملعب سحيم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت مصر، السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية.

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المباريات الودية - الجولة 1
المباريات التالية
الأردن

الأردن

المباريات الودية

17 نوفمبر 2026

أستراليا

أستراليا

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا الودية؟

تمتلك قناة الأردن الرياضية، حقوق بث مباراة الأردن وأستراليا الودية.

كيف تشاهد مباراة الأردن وأستراليا الودية عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة الأردن وأستراليا الودية عبر jrtv.

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التشكيل المتوقع لمباراة الأردن وأستراليا الودية

نتائج الأردن وأستراليا في المباريات الأخيرة

الأردن

الأردن - المستوى

النمسا
خ3-1
الجزائر
خ1-2
الأرجنتين
خ1-3
سوريا
ت1-1
فنزويلا
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
أستراليا

أستراليا - المستوى

باراجواي
ت0-0
مصر
خ1-1
البرازيل
ت1-1
البرازيل
خ2-4
قطر
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات الأردن وأستراليا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الأردنتعادلأستراليا
1
0
4
المباريات الودية
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
2
الأردن badge
الأردن
الأردن
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
1
الأردن badge
الأردن
الأردن
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
الأردن badge
الأردن
الأردن
0
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
1
انتهت
كأس آسيا
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
0
الأردن badge
الأردن
الأردن
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
أستراليا badge
أستراليا
أستراليا
5
الأردن badge
الأردن
الأردن
1
انتهت
3الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

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