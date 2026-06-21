ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب الأردن استهل مشواره في كأس العالم بالخسارة أمام النرويج برباعية لهدف في مباراة ظهر فيها النشامي بصورة مميزة.

بينما سقط منتخب الجزائر في فخ الخسارة أمام الأرجنتين بعد تألق ليونيل ميسي وتسجيله للهاتريك.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "ليفاي" في سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة السادسة صباحًا بتوقيت السعودية والأردن، الرابعة صباحًا بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي وعصام الشوالي.

كما أنّ المباراة مذاعة على قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة بتعليق علي سعيد الكعبي بجانب قناة الجزائرية الأرضية.

ما هو تردد قناة بي إن المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026؟

يمكن مشاهدة القناة المجانية الناقلة لكأس العالم 2026

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على النايل سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup القمر نايل سات التردد 12245 الاستقطاب عمودي (V) الترميز 27500 المعامل 2/3 – DVB-S2 8PSK

تردد قناة بين سبورت المجانية الجديدة على العرب سات

القناة beIN Sports FIFA World Cup القمر عرب سات التردد 10850 الاستقطاب عمودي (V) الترميز 27500 المعامل 2/3 – DVB-S2 8PSK

كيف تشاهد مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN Sports FIFA World Cup علي سعيد الكعبي beIN 4K HDR beIN Max 2 beIN Max 4 عصام الشوالي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأردن والجزائر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأردن والجزائر في المباريات الأخيرة

الأردن المباراة الأخيرة الجزائر 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار الجزائر 1 - 1 الأردن 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب الأردن والجزائر في مجموعات كأس العالم 2026