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المباريات الودية
team-logoالأرجنتين
team-logoبوليفيا
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الأرجنتين
القنوات الناقلة
المباريات الودية
أستراليا
الأرجنتين ضد بوليفيا
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إنجلترا
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بوليفيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى استاد ماريو ألبيرتو كيمبس، لمتابعة المواجهة الودية التي تجمع بين الأرجنتين وبوليفيا.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية؟

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية هو الخميس 1 أكتوبر 2026 على استاد ماريو ألبيرتو كيمبس.

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت السعودية، الرابعة فجرا (04:00) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية؟

لم تُعلن أي شبكة رياضية عربية حتى الآن حصولها على حقوق البث الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية عبر الإنترنت؟

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التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وبوليفيا الودية



نتائج الأرجنتين وبوليفيا في المباريات الأخيرة


الأرجنتين

الأرجنتين - المستوى

كاب فيردي
ف3-2
مصر
ف3-2
سويسرا
ف3-1
إنجلترا
ف1-2
إسبانيا
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بوليفيا

بوليفيا - المستوى

سورينام
ف2-1
العراق
خ2-1
إسكتلندا
خ0-4
الجزائر
خ0-4
باراجواي
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الأرجنتين وبوليفيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الأرجنتينتعادلبوليفيا
5
0
0
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
6
بوليفيا badge
بوليفيا
بوليفيا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
بوليفيا badge
بوليفيا
بوليفيا
0
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
3
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
3
بوليفيا badge
بوليفيا
بوليفيا
0
انتهت
كوبا أمريكا
بوليفيا badge
بوليفيا
بوليفيا
1
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
4
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
بوليفيا badge
بوليفيا
بوليفيا
1
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
2
انتهت
18الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5



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