ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته الودية ضد نظيره الأيسلندي بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب ليونيل سكالوني يسعى للوصول لبروفة قوية لما سيمر به منتخب التانجو في كأس العالم ولذلك وقع اختياره على المنتخب الأيسلندي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، على ستاد ألامودوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية، الخامسة فجرًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

وخصصت المباراة قناة أبو ظبي الرياضية 1 لإذاعة المباراة وبتعليق عبدالله السعدي.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق STARZPLAY.

القنوات الناقلة التعليق أبو ظبي الرياضية 1 عبدالله السعدي STARZPLAY

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وأيسلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج الأرجنتين وأيسلندا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وأيسلندا في المباريات الأخيرة