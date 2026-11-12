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المباريات الودية
team-logoالأرجنتين
team-logoأوروجواي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الأرجنتين ضد أوروجواي
الأرجنتين
أوروجواي
المباريات الودية
الأرجنتين
أوروغواي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب أيبت أرينا مواجهة قوية تجمع بين الأرجتتين وأوروجواي، ضمن منافسات توقف نوفمبر الدولي لحساب مباراة ودية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026 هو السبت 14 نوفمبر 2026 على ملعب لابومبونيرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحا (02:00) بتوقيت السعودية، الثالثة (03:00) بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - الجولة 1
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الأرجنتين

الأرجنتين

المباريات الودية

13 نوفمبر 2026

أوروجواي

أوروجواي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026؟

تمتلك شبكة قنوات تي واي سي سبورتس، حقوق بث مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026 عبر الإنترنت؟

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التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين وأوروجواي الودية 2026

نتائج الأرجنتين وأوروجواي في المباريات الأخيرة

الأرجنتين

الأرجنتين - المستوى

إنجلترا
ف1-2
إسبانيا
خ1-0
بوليفيا
ف4-0
بوركينا فاسو
ف7-0
بنين
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
16/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
أوروجواي

أوروجواي - المستوى

كاب فيردي
ت2-2
إسبانيا
خ0-1
اليابان
خ3-1
كوريا الجنوبية
ف1-4
الهند
ف1-6
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات الأرجنتين وأوروجواي في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

الأرجنتينتعادلأوروجواي
4
0
1
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
أوروجواي badge
أوروجواي
أوروجواي
0
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
0
أوروجواي badge
أوروجواي
أوروجواي
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
أوروجواي badge
أوروجواي
أوروجواي
0
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
3
أوروجواي badge
أوروجواي
أوروجواي
0
انتهت
كوبا أمريكا
الأرجنتين badge
الأرجنتين
الأرجنتين
1
أوروجواي badge
أوروجواي
أوروجواي
0
انتهت
6الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

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