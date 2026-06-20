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كأس العالم
team-logoالأرجنتين
إيه تي آند تي
team-logoالنمسا
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
الأرجنتين ضد النمسا
الأرجنتين
النمسا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الأرجنتيني يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام المنتخب النمساوي بعد أن قدم الألبيسيليستي مستوى مبهرًا أمام الجزائر في الجولة الأولى بقيادة النجم ليونيل ميسي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 22 يونيو 2026 على ملعب إيه تي أند تي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 10
إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحسن العيدروس
beIN Max 1
beIN Max 3محمد بركات
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الأرجنتين ضد النمسا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليونيل سكالوني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رالف رانجنيك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأرجنتين والنمسا في المباريات الأخيرة

الأرجنتين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

النمسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأرجنتين والنمسا في مجموعات كأس العالم 2026

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