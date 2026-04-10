ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأخدود، نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يواصل الانفراد بالصدارة والتغريد خارج السرب في الدوري السعودي.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 11 أبريل 2026، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|-
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأخدود والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
