ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية مباراة الأخدود والأهلي، في الجولة العشرين لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي هو صاحب المركز الثالث في دوري روشن ويطمح للاقتراب من ثنائي الصدارة، الهلال والنصر، بينما الأخدود في المركز الثاني عشر ويطمح للوصول لمنطقة أكثر أمانًا في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 16 فبراير 2024 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأخدود والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتأتي المباراة بتعليق كل من رؤوف خليف ومشاري القرني..

كيف تشاهد مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الهلال والوحدة عبر تطبيق شاهد.

المباراة الأخدود - الأهلي التاريخ الجمعة 16 فبراير 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية القنوات الناقلة شاهد التعليق رؤوف خليف - مشاري القرني

SHAHID



