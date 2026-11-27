يستضيف نادي الاتفاق نظيره الهلال على ملعب "ايجو" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027.
الهلال يطمح للفوز ومواصلة الصدارة بغض النظر عن نتائج الملاحقين له وأبرزهم القادسية والنصر.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
موعد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب "ايجو".
وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والثلث مساء (17:20) بتوقيت السعودية، السادسة والثلث (18:20) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يمكن مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية.
وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
القمر
عرب سات
التردد
11919
الاستقطاب
أفقي (H)
معدل الترميز
27500
معدل الخطأ
3/4
من معلق مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027؟
اختارت شبكة ثمانية كلا من مدحت شلبي ومشاري القرني، للتعليق على مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027
ثمانية
ثمانية 1
مدحت شلبي
كيف تشاهد مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.
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التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027
التشكيلات المحتملة الحزم ضد النصر
المدرب
- جلال القادري
نتائج الاتفاق والهلال في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات الاتفاق والهلال في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|13
|10
|1
|2
|34
|12
|+22
|31
ف
ف
خ
ف
ف
|2
|11
|10
|0
|1
|32
|9
|+23
|30
ف
ف
ف
ف
ف
|3
|12
|9
|1
|2
|29
|14
|+15
|28
خ
ف
ف
ف
ف
|4
|12
|8
|0
|4
|31
|20
|+11
|24
ف
خ
ف
ف
ف
|5
|11
|7
|3
|1
|21
|11
|+10
|24
ت
ف
ف
خ
ف
|6
|12
|7
|1
|4
|18
|10
|+8
|22
ف
ف
خ
خ
ت
|7
|12
|5
|4
|3
|18
|17
|+1
|19
ت
ف
خ
ف
ت
|8
|12
|4
|5
|3
|21
|15
|+6
|17
ف
ف
ف
ت
ف
|9
|13
|4
|4
|5
|12
|15
|-3
|16
ت
خ
خ
ف
ت
|10
|13
|3
|6
|4
|15
|21
|-6
|15
خ
ف
خ
ف
ف
|11
|12
|4
|3
|5
|19
|27
|-8
|15
ف
خ
خ
خ
خ
|12
|12
|3
|3
|6
|11
|26
|-15
|12
خ
خ
ف
خ
ت
|13
|13
|2
|5
|6
|16
|22
|-6
|11
خ
ف
ت
خ
خ
|14
|13
|2
|5
|6
|15
|26
|-11
|11
ت
خ
ف
خ
ت
|15
|12
|2
|4
|6
|14
|20
|-6
|10
خ
ت
خ
خ
ت
|16
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|-14
|9
ف
خ
خ
خ
ف
|17
|12
|0
|5
|7
|6
|20
|-14
|5
ت
خ
خ
ت
خ
|18
|12
|0
|3
|9
|7
|20
|-13
|3
خ
ت
خ
خ
خ