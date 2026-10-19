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دوري روشن السعودي
team-logoالاتفاق
ملعب الأمير محمد بن فهد
team-logoالاتحاد
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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الاتفاق ضد الاتحاد
الاتفاق
الاتحاد
المملكة العربية السعودية
المغرب
الجزائر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب إيجو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الاتفاق والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب إيجو.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عن طريق قنوات ثمانية. وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة.


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دوري روشن السعودي - الجولة 10
ملعب الأمير محمد بن فهد


ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

القمر

عرب سات

التردد

11919

الاستقطاب

أفقي (H)

معدل الترميز

27500

معدل الخطأ

3/4

من معلق مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

اختارت شبكة ثمانية، الثنائي فهد العتيبي ومشاري القرني، للتعليق على مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027


ثمانية


ثمانية

فهد العتيبي

مشاري القرني

كيف تشاهد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أصدرت شبكة ثمانية تطبيقها الخاص الذي يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الاتفاق

حراسة المرمى

رايكوفيتش

الدفاع

عبدي - بيريرا - سيميتش - الشنقيطي

الوسط

بيرجوين - لوبي - عوار - الغامدي

الهجوم

النصيري - الصحفي


التشكيلات المحتملة الاتفاق ضد الاتحاد

المدرب

  • A. Papas


نتائج الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة


الاتفاق

الاتفاق - المستوى

أبها
ف0-1
الفيصلي
ت0-0
القادسية
ت3-3
الخليج
ت1-1
نيوم
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الفيحاء
ف2-1
الفيصلي
ف1-3
الشمال
ت1-1
الهلال
خ3-2
شباب الأهلي
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5


تاريخ مواجهات الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الاتفاقتعادلالاتحاد
2
0
3
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
3
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
3
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
0
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
4
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
5
انتهت
9الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
9711267+1922
ت
ف
ف
خ
ف
2
القادسيةالقادسيةالقادسية
9711239+1422
ف
ف
ت
ف
ف
3
النصرالنصرالنصر
8611197+1219
ف
ت
ف
خ
ف
4
الأهليالأهليالأهلي
96032312+1118
ف
ف
ف
خ
ف
5
الاتحادالاتحادالاتحاد
8521149+517
خ
ف
ف
ف
ت
6
نيومنيومنيوم
9513148+616
خ
ت
ف
ف
ف
7
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
94321312+115
ف
ت
ت
ت
ف
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
933389-112
ت
خ
ت
ف
خ
9
الخلودالخلودالخلود
93331418-412
خ
خ
خ
ف
ت
10
الخليجالخليجالخليج
10262913-412
ف
ف
ت
ت
ت
11
الشبابالشبابالشباب
92431112-110
ف
ف
ت
خ
خ
12
الحزمالحزمالحزم
102441013-310
ت
خ
ت
خ
ف
13
الرياضالرياضالرياض
8233917-89
ت
ف
ت
خ
ف
14
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
101451017-77
خ
خ
ت
ت
خ
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
9135917-86
خ
ف
خ
ت
ت
16
الفتحالفتحالفتح
10136920-116
خ
ف
خ
خ
خ
17
التعاونالتعاونالتعاون
9045416-124
ت
خ
خ
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
8026615-92
خ
ت
خ
خ
خ
AFC Champions League
هبوط

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