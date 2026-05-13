Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالاتفاق
ملعب إيجو
team-logoالاتحاد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الاتفاق ضد الاتحاد
الاتفاق
الاتحاد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الاتحاد ضيفًا على الاتفاق على ملعب "ايجو" بمباراة قوية لحساب الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد يحتاج للفوز فقط من أجل مصالحة أنصاره بعض الشيء بعد موسم كارثي للإتي لم يفلح فيه في تحقيق أي من أهدافه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد الاتفاق والاتحاد في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 14 مايو 2026، على ملعب إيجو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي
ملعب إيجو

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتفاق ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سعد الشهري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة

الاتفاق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الاتفاق والاتحاد في المباريات الأخيرة

الاتفاق

آخر 5 مباريات

الاتحاد

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

9

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان