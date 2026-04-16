Goal.com
مباشر
دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoماكيدا زيلفيا
team-logoالاتحاد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
يواجه الاتحاد السعودي، نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مواجهة في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

الاتحاد نجح في عبور عقبة الوحدة الإماراتي بشق الأنفس بعد الفوز 1-0 عقب ذهاب المباراة لشوطين إضافيين ولا ينوي تكرار السيناريو ذاته أمام ماتشيدا الياباني. 

ما موعد مباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ماتشيدا زيلفيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الجمعة 17 أبريل 2026، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الأدوار الإقصائية

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق حسن العيدروس، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 5 بصوت سمير المعيرفي.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2حسن العيدروس
TOD TV
الكأس 5سمير المعيرفي

نتائج الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في المباريات الأخيرة

ماتشيدا زيلفيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات الاتحاد وماتشيدا زيلفيا الأخيرة

