ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية"، مواجه الاتحاد ضد ضيفه ضمك ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الاتحاد يريد أن ينهي الموسم بأقل قدر من الخسائر مع الموسم الصفري الذي يواجهه بعد أن فقد كل شيء وخرج من المنافسات المحلية والآسيوية.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 10 مايو 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.
|القنوات الناقلة
|ثمانية
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
