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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالاتحاد
team-logoشباب أهلي دبي
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الاتحاد ضد شباب أهلي دبي
الاتحاد
شباب أهلي دبي
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الاتحاد وشباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس أحمد البلوشي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2، بينما يعلق سمير المعيرفي على المواجهة عبر الكأس 6.



BeIN SPORTS 2


beIN SPORTS HD 2

أحمد البلوشي


قنوات الكأس

الكأس 6

سمير المعيرفي


كيف تشاهد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد شباب أهلي دبي

المدرب

  • يانز ويسينغ


نتائج الاتحاد وشباب الأهلي في المباريات الأخيرة


الاتحاد

الاتحاد - المستوى

النصر
ف2-1
الفيحاء
ف2-1
الفيصلي
ف1-3
الشمال
ت1-1
الهلال
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
شباب الأهلي

شباب الأهلي - المستوى

ALD
ف2-0
الوصل
ف0-1
ALJ
خ1-3
UFC
ت1-1
تراكتور
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات الاتحاد وشباب الأهلي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

الاتحادتعادلشباب أهلي دبي
0
0
1
دوري أبطال آسيا النخبة
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
شباب أهلي دبي badge
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
1
انتهت
0الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1


ترتيب الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
220081+76
ف
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
220051+46
ف
ف
3
الأهليالأهليالأهلي
211042+24
ف
ت
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
211032+14
ت
ف
5
الهلالالهلالالهلال
110021+13
ف
6
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
110010+13
ف
7
نيفتشينيفتشينيفتشي
210123-13
خ
ف
8
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
9
باختاكورباختاكورباختاكور
20202202
ت
ت
10
الشمالالشمالالشمال
20201102
ت
ت
11
الاتحادالاتحادالاتحاد
10101101
ت
12
تراكتورتراكتورتراكتور
201101-11
ت
خ
13
الغرافةالغرافةالغرافة
200224-20
خ
خ
14
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
15
السدالسدالسد
100103-30
خ
16
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al Jawiyaالقوة الجوية
200215-40
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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