ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين الاتحاد وشباب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 14:15





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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس أحمد البلوشي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2، بينما يعلق سمير المعيرفي على المواجهة عبر الكأس 6.









beIN SPORTS HD 2 أحمد البلوشي

الكأس 6 سمير المعيرفي





كيف تشاهد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027









نتائج الاتحاد وشباب الأهلي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات الاتحاد وشباب الأهلي في المباريات الأخيرة









ترتيب الاتحاد وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027







