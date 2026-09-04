ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

الاتحاد المضيف يحتل المركز الثامن في دوري روشن السعودي، بينما الرياض يحتل المركز الثاني ويسعى للانفراد بالصدارة أمام الهلال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الخامسة من المسابقة هو يوم السبت 5 سبتمبر 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي - الجولة 5 5 سبتمبر 2026 - 14:00 الإنماء

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 1 سليمان الشريف عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية عبر عرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد النصر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب يانز ويسينغ التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أنجي بوستيكوجلو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2026-2027