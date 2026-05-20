ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره القادسية، في مواجهة هامة للغاية ضمن منافسات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يضمن التأهل إلى إقصائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2 وبهذا يحقق أقل قدر من طموحات جماهيره بعد موسم كارثي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 21 مايو 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد القادسية التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بريندان رودجرز

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والقادسية في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والقادسية في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026