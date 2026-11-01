ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي الاتحاد نظيره العين على استاد "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الاتحاد يحتل المركز الثامن في مرحلة الدوري ويطمح في مواصلة التقدم، بينما يحتل العين صدارة الجدول ويطمح في مواصلة الأداء المبهر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتحاد والعين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 2 نوفمبر 2026 على ستاد "الإنماء".

المباريات التالية الاتحاد دوري أبطال آسيا النخبة 13:15 العين شاهد

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 13:15

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس أحمد البلوشي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.

بينما يعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 6.

beIN SPORTS HD 3 أحمد البلوشي الكأس 6 خالد الحدي

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

نتائج الاتحاد والعين في المباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027