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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالاتحاد
team-logoالعين
شاهد على beIN SPORTS 3شاهد على AlKass six
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
الاتحاد ضد العين
الاتحاد
العين
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي الاتحاد نظيره العين على استاد "الإنماء" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

الاتحاد يحتل المركز الثامن في مرحلة الدوري ويطمح في مواصلة التقدم، بينما يحتل العين صدارة الجدول ويطمح في مواصلة الأداء المبهر.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة الاتحاد والعين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 2 نوفمبر 2026 على ستاد "الإنماء".

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

العين

العين

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة والربع مساءً (21:15) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة والربع مساءً (22:15) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 3.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 6.

من معلق مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس أحمد البلوشي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 3.

بينما يعلق خالد الحدي على المواجهة عبر الكأس 6.

BeIN SPORTS 3

beIN SPORTS HD 3

أحمد البلوشي

قنوات الكأس

الكأس 6

خالد الحدي

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد العين

المدرب

  • ينس فيسينج

نتائج الاتحاد والعين في المباريات الأخيرة

الاتحاد

الاتحاد - المستوى

شباب الأهلي
خ1-2
الاتفاق
ف1-4
الدرعية
ف2-0
نيفتشي
ف1-2
أبها
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
العين

العين - المستوى

النصر
ف4-0
القوة الجوية
ف1-4
شباب الأهلي
خ2-0
شباب الأهلي
خ3-2
تراكتور
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

ترتيب الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
3300102+89
ف
ف
ف
2
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
330051+49
ف
ف
ف
3
الأهليالأهليالأهلي
321063+37
ف
ف
ت
4
الاستقلالالاستقلالاستقلال
320153+26
خ
ف
ف
5
الهلالالهلالالهلال
320154+16
خ
ف
ف
6
الشمالالشمالالشمال
312042+25
ف
ت
ت
7
القادسيةالقادسيةالقادسية
312043+15
ت
ت
ف
8
الاتحادالاتحادالاتحاد
31114404
ف
خ
ت
9
النصرالنصرالنصر
210135-23
ف
خ
10
نيفتشينيفتشينيفتشي
310235-23
خ
خ
ف
11
القوة الجويةالقوة الجويةالقوة الجوية
310225-33
ف
خ
خ
12
باختاكورباختاكورباختاكور
302123-12
خ
ت
ت
13
تراكتورتراكتورتراكتور
301213-21
خ
ت
خ
14
السدالسدالسد
301216-51
ت
خ
خ
15
الغرافةالغرافةالغرافة
300336-30
خ
خ
خ
16
الوصلالوصلالوصل
200225-30
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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