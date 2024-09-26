ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والتعليق وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستضيف نادي الاتحاد نظيره الخليج على ستاد الجوهرة المشعة في مباراة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

شهدت بداية مشوار الاتحاد في الدوري انطلاقة قوية، حيث تمكن من تحقيق عدة انتصارات متتالية، مما جعله يتصدر جدول الترتيب. إلا أن الهزيمة المدوية أمام الهلال في الجولة الماضية أخرجته من الصدارة ووضعت الزعيم في المركز الأول. لذا، يدخل الاتحاد هذه المباراة وهو عازم على تحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات، من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري.

من جهة أخرى، يسعى نادي الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الصعبة، حيث يعتبر الفوز على الاتحاد إنجازًا كبيرًا وسيعزز من موقعه في جدول الترتيب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وخصصت الشبكة قناتي SSC EXTRA 2 HD وSSC EXTRA 2 SD لبث أحداث اللقاء.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".