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دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
الإنماء
team-logoالخلود
شاهد على ثمانية
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري روشن السعودي
الاتحاد ضد الخلود
الاتحاد
الخلود

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره الخلود، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري السعودي وذلك على ملعب الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز وافتتاح الموسم بشكل رائع لضمان المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم السبت 15 أغسطس 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الخلود crest
الخلود
الخلود
crest
دوري روشن السعودي - الجولة 1
الإنماء

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 لبث المباراة بتعليق جعفر الصليح.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 2جعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

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التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الخلود

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يانز ويسينغ

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Buckingham

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والخلود في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

الخلود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والخلود في المباريات الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

الخلود

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2026-2027

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