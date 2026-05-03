ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمواجهة ضيفه الخلود على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد يريد أن ينهي الموسم بأقل قدر من الخسائر مع الموسم الصفري الذي يواجهه بعد أن فقد كل شيء وخرج من المنافسات المحلية والآسيوية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 4 مايو 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

 وستنقل المباراة على شاشتها بتعليق سليمان الشريف.

القنوات الناقلةالمعلق
ثمانيةسليمان الشريف

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

  • سيرجيو كونسيساو

  • D. Buckingham

الإصابات واللاعبون الموقوفون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والخلود في المباريات الأخيرة

7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

7/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والخلود في المباريات الأخيرة

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2025-2026

