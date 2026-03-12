ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فريولي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي ويوفنتوس ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 50 نقطة بعد انتصاره على بيزا في الجولة السابقة من السيري آ، ولكن يأتي ذلك بعد سلسلة من أهدار النقاط التي وقع فيها السيدة العجوز، ليصبح في المركز السادس، وبالتأكيد يسعى الفريق لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك أودينيزي 36 نقطة، يحتل بها المركز الـ11، ويعد في منطقة أمنة تماماً، ولكنه يسعى لتقديم لقاء قوي أمام البيانكونيري بالاضافة إلى سعيه لتحسين ترتيبه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 14 مارس 2026، على استاد فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج أودينيزي ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات أودينيزي ويوفنتوس الأخيرة

ترتيب أودينيزي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026