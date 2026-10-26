ما القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تحبس جماهير الساحرة المستديرة أنفاسها مع تسارع العد التنازلي لإسدال الستار على النسخة السبعين التاريخية من حفل جائزة الكرة الذهبية "بالون دور 2026"، الأيقونة الفردية الأغلى التي تُشرف على تنظيمها سنويًا مجلة "فرانس فوتبول" العريقة لتكريم نخبة نجوم العالم.

وتشهد هذه النسخة الاستثنائية تطبيق معيار "تقييم الموسم الكامل" للمرة الخامسة في تاريخ الجائزة عوضاً عن العام الميلادي؛ حيث حُددت الفترة التقييمية الرسمية لأداء اللاعبين بين 3 أغسطس 2025 وحتى 19 يوليو 2026، وهي النافذة الزمنية التي شهدت صراعات كروية محتدمة ومنافسات كبرى رسمت ملامح هوية الأجدر باعتلاء عرش اللعبة.





ومع بلوغ الإثارة ذروتها، تتجه الأنظار نحو مسرح الحفل لكشف الستار عن صاحب الإنجاز الفارق الذي سينقش اسمه بالذهب بين أساطير كرة القدم الخالدين، ليكون خليفة لمن سبقوه إلى المجد الفردي الأسمى.

وفي هذا الملف الخاص، نستعرض القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2026، والقوائم الكاملة للمرشحين المتنافسين على الجوائز والبث عبر الإنترنت.

ما جائزة الكرة الذهبية؟

تتربع جائزة "الكرة الذهبية" (Ballon d'Or) على عرش الأوسمة الفردية في الساحرة المستديرة، كأعرق وأبهى تقدير سنوي يترقبه عشاق اللعبة حول العالم. منذ انطلاقتها الأولى عام 1956 برعاية مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة، لم تكن الجائزة مجرد مجسم برّاق يُمنح لصاحب الأداء الأبرز، بل تحولت إلى بوصلة تؤرخ لتطور كرة القدم وتوثق مسيرة ألمع نجومها الذين سحروا الجماهير عبر الأجيال.

تعود فكرة الجائزة إلى الكاتبين الرياضيين جابرييل هانو وجاك فيران، اللذين رأيا ضرورة تكريم اللاعبين عبر تصويت يقتصر حصراً على نخبة من الصحفيين المتخصصين. وفي مهدها، اتسمت الجائزة بصبغة قارية خالصة، حيث عُرفت باسم "أفضل لاعب في أوروبا" وحُصرت فقط في حاملي الجنسيات الأوروبية، مما حرم أساطير من طراز بيليه ومارادونا من تدوين أسمائهم في سجلاتها الذهبية. وظل هذا القيد سارياً حتى عام 1995، حين قررت المجلة فتح الباب أمام جميع اللاعبين من مختلف الجنسيات شريطة احترافهم في الأندية الأوروبية، وهو العام الذي شهد تتويج الليبيري جورج وياه كأول نجم من خارج القارة العجوز يعتلي المنصة.

ومع تسارع وتيرة العولمة، شهد عام 2007 نقلة نوعية بتحويل الجائزة إلى صبغة دولية مطلقة؛ إذ فُتحت أبواب الترشح لكافة اللاعبين المحترفين في أي دوري حول العالم، كما توسعت قاعدة المصوتين لتشمل مدربي وقادة المنتخبات الوطنية إلى جانب الصحفيين. هذه المرونة مهدت الطريق لاحقاً لدخول "فرانس فوتبول" في شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بين عامي 2010 و2015، لتتحد الجائزتان تحت اسم "كرة الفيفا الذهبية". غير أن هذا الاندماج ما لبث أن انتهى في 2016، لتعود "الكرة الذهبية" إلى استقلاليتها وهويتها التاريخية المعهودة، بينما أعاد "فيفا" إطلاق جائزته الخاصة بمسمى "الأفضل - The Best".

ولم تتوقف عجلة التطوير عند حدود الشراكات، بل امتدت في عام 2022 لتطال صلب المعايير الفنية؛ حيث استبدلت المجلة احتساب الأداء القائم على "السنة التقويمية" ليكون الاعتماد حصراً على نتائج "الموسم الكروي الأوروبي الكامل". كما أُعيد ضبط لجنة التحكيم لتقترن بتمثيل صحفي واحد عن كل دولة من قائمة أول 100 منتخب في تصنيف "فيفا"، مما زاد من دقة وشفافية الاختيارات. وبحلول عام 2024، دشنت "فرانس فوتبول" عهداً تنظيمياً جديداً عبر إبرام شراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لدعم الحفل العالمي، مع احتفاظ المجلة الفرنسية بحقوق العلامة التجارية ونظام التصويت الفريد.

وعلى مر هذه العقود الزاخرة بالتحولات، انفرد الأرجنتيني ليونيل ميسي بعرش الأرقام القياسية متوجاً بالجائزة 8 مرات في إنجاز تاريخي غير مسبوق، متقدماً على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصدها في 5 مناسبات. ويأتي خلف هذا الثنائي الاستثنائي جيل من العمالقة الذين ظفروا بها 3 مرات، وهم الهولندي يوهان كرويف، والفرنسي ميشيل بلاتيني، ومواطنه الهولندي ماركو فان باستن، يليهم كوكبة نالت الشرف مرتين يتقدمهم فرانز بيكنباور، وألفريدو دي ستيفانو، وكارل هاينز رومينيجه، ورونالدو "الظاهرة". وتستمر هذه المسيرة الحافلة مع احتفاظ الفرنسي عثمان ديمبيلي بلقب النسخة التاسعة والستين لعام 2025، لتبقى "البالون دور" الحلم الأسمى لكل لاعب يطأ المستطيل الأخضر.

ما القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

سوف يتم نقل فعاليات حفل الكرة الذهبية عبر شبكة DAZN، كما يمكن متابعة البث المباشر لفعاليات الحفل عبر "جول العربي".

وتنطلق مراسم الحفل في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان حفل جائزة الكرة الذهبية 2026 الإثنين 26 أكتوبر 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات DAZN لندن جول العربي

متى حفل جائزة الكرة الذهبية 2026؟ وأين سيقام؟

تستضيف العاصمة الإنجليزية لندن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، في حدث يقام للمرة الأولى في تاريخ الجائزة بالعاصمة البريطانية، وسط ترقب عالمي لمعرفة هوية اللاعب الذي سيعتلي عرش كرة القدم العالمية ويحصد الجائزة الفردية الأهم في اللعبة.

ولا يقتصر الحفل على الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، إذ يشهد أيضًا الكشف عن أصحاب بقية الجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة ياشين التي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا المخصصة لأفضل لاعب شاب، إلى جانب جائزة أفضل مدرب وأفضل نادٍ، فضلًا عن مجموعة أخرى من الجوائز التي تحتفي بأبرز المتألقين في كرة القدم العالمية خلال الموسم.

ترتيب الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ

على مدار تاريخ الكرة الذهبية، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة، بعدما توج بها 8 مرات، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل عليها 5 مرات.

ويأتي الثلاثي يوهان كرويف وميشيل بلاتيني وماركو فان باستن في المرتبة التالية، بعدما فاز كل منهم بالجائزة 3 مرات، بينما حصل كل من ألفريدو دي ستيفانو وفرانز بيكنباور وكيفن كيجان وكارل هاينز رومينيجه ورونالدو على الجائزة مرتين.

اللاعب المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ليونيل ميسي 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015، 2019، 2021, 2023) 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 1 (2007) كريستيانو رونالدو 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015، 2018) 1 (2019) ميشيل بلاتيني 3 (1983, 1984, 1985) - 2 (1977, 1980) يوهان كرويف 3 (1971, 1973, 1974) - 1 (1975) ماركو فان باستن 3 (1988, 1989, 1992) - - فرانز بكنباور 2 (1972, 1976) 2 (1974, 1975) 1 (1966) رونالدو 2 (1997, 2002) 1 (1996) 1 (1998) ألفريدو دي ستيفانو 2 (1957, 1959) 1 (1956) - كيفن كيجان 2 (1978, 1979) 1 (1977) - كارل-هاينز رومينيجه 2 (1980, 1981) 1 (1979) - لويس سواريز 1 (1960) 2 (1961, 1964) 1 (1965) إيزيبيو 1 (1965) 2 (1962, 1966) - بوبي تشارلتون 1 (1966) 2 (1967, 1968) - ريموند كوبا 1 (1958) 1 (1959) 2 (1956, 1957) جيرد مولر 1 (1970) 1 (1972) 2 (1969, 1973) زين الدين زيدان 1 (1998) 1 (2000) 1 (1997) جياني ريفيرا 1 (1969) 1 (1963) - رود خوليت 1 (1987) 1 (1988) - لوثر ماتايوس 1 (1990) 1 (1991) - روبرتو باجيو 1 (1993) 1 (1994) - هريستو ستويتشكوف 1 (1994) 1 (1992) - آندري شيفتشينكو 1 (2004) - 2 (1999, 2000) جورج بيست 1 (1968) - 1 (1971) ألان سيمونسن 1 (1977) - 1 (1983) رونالدينيو 1 (2005) - 1 (2004) ستانلي ماثيوس 1 (1956) - - عمر سيفوري 1 (1961) - - جوزيف ماسوبوست 1 (1962) - - ليف ياشين 1 (1963) - - دينيس لو 1 (1964) - - فلوريان ألبيرت 1 (1967) - - أوليج بلوخين 1 (1975) - - باولو روسي 1 (1982) - - إيجور بيلانوف 1 (1986) - - جيان-بيير بابين 1 (1991) - - جورج وياه 1 (1995) - - ماتياس سامير 1 (1996) - - ريفالدو 1 (1999) - - لويس فيجو 1 (2000) - - مايكل أوين 1 (2001) - - بافيل نيدفيد 1 (2003) - - فابيو كانافارو 1 (2006) - - كاكا 1 (2007) - - لوكا مودريتش 1 (2018) - - كريم بنزيما 1 (2022) - - رودري 1 (2024) - - عثمان ديمبيلي 1 (2025) - -



