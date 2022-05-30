ما الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا؟
عندما نتحدث عن تاريخ المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا، يجب أن نتلفت في المقام الأول إلى سيطرة الأندية المصرية بشكل عام، والأهلي بشكل خاص على لقب البطولة.
الأهلي، تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في عشر مناسبات، وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة على مدار التاريخ، متفوقًا على أقرب منافسيه بضعف عدد الألقاب.
الأهلي المصري هو حامل لقب آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه في نسخة 2020 على غريمه التقليدي نادي الزمالك، وفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في 2021.
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ويستعد الأهلي لخوض نهائي جديد في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حين يلعب أمام الوداد الرياضي المغربي، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.
السؤال الآن، ما هو سجل الفائزين بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".
دول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة
ما هو سجل الفائزين بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟
يسيطر الأهلي المصري على بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل كبير، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد عشرة ألقاب.
فيما يواصل نادي الزمالك مطاردة غريمه التقليدي في دوري أبطال إفريقيا، حيث توج بخمسة ألقاب آخرها في 2002، وهو نفس عدد ألقاب مازيمبي الكونغولي.
وفي المجمل حقق 26 ناديًا لقب دوري أبطال إفريقيا على مدار تاريخ البطولة الطويل.
الفريق
عدد الألقاب
السنوات
الأهلي - مصر
10
1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021
الزمالك - مصر
5
1984, 1986, 1993, 1996, 2002
مازيمبي - الكونغو
5
1967, 1968, 2009, 2010, 2015
الترجي - تونس
4
1994, 2011, 2018, 2019
الرجاء - المغرب
3
1989, 1997, 1999
هافيا - غينيا
3
1972, 1975, 1977
كانون ياوندي - الكاميرون
3
1971, 1978, 1980
أشانتي كوتوكو - غانا
2
1970, 1983
الوداد - المغرب
2
1992, 2017
شبيبة القبائل - الجزائر
2
1981, 1990
إنيمبا - نيجيريا
2
2003, 2004
وفاق سطيف - الجزائر
2
1988, 2014
فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية
1
1973
هارتس أوف أوك - غانا
1
2000
النجم الساحلي - تونس
1
2007
الإسماعيلي - مصر
1
1969
أورلاندو بايرتس - جنوب إفريقيا
1
1995
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
1998
ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا
1
2016
أوريكس دوالا - الكاميرون
1
1965
استاد أبيدجان - ساحل العاج
1
1966
كارا برازافيل - جمهورية الكونغو
1
1974
مولودية الجزائر
1
1976
يونيون دوالا - الكاميرون
1
1979
الجيش الملكي - المغرب
1
1985
الإفريقي - تونس
1
1991