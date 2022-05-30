ما الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا؟

أحمد الغنامأحمد الغنام
AHLY Merrikh Omdurman CAF CL 05,03,2022AHLY Twitter
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تعرف على أكثر الفرق فوزًا بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ، والفرق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة..

عندما نتحدث عن تاريخ المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا، يجب أن نتلفت في المقام الأول إلى سيطرة الأندية المصرية بشكل عام، والأهلي بشكل خاص على لقب البطولة.

الأهلي، تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في عشر مناسبات، وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة على مدار التاريخ، متفوقًا على أقرب منافسيه بضعف عدد الألقاب.

الأهلي المصري هو حامل لقب آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه في نسخة 2020 على غريمه التقليدي نادي الزمالك، وفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في 2021.

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ويستعد الأهلي لخوض نهائي جديد في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حين يلعب أمام الوداد الرياضي المغربي، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

السؤال الآن، ما هو سجل الفائزين بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهو ما نتعرف عليه في التقرير التالي مع "جول GOAL".

دول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو سجل الفائزين بدوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

يسيطر الأهلي المصري على بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل كبير، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد عشرة ألقاب.

فيما يواصل نادي الزمالك مطاردة غريمه التقليدي في دوري أبطال إفريقيا، حيث توج بخمسة ألقاب آخرها في 2002، وهو نفس عدد ألقاب مازيمبي الكونغولي.

وفي المجمل حقق 26 ناديًا لقب دوري أبطال إفريقيا على مدار تاريخ البطولة الطويل.

الفريق

عدد الألقاب

السنوات

الأهلي - مصر

10

1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021

الزمالك - مصر

5

1984, 1986, 1993, 1996, 2002

مازيمبي - الكونغو

5

1967, 1968, 2009, 2010, 2015

الترجي - تونس

4

1994, 2011, 2018, 2019

الرجاء - المغرب

3

1989, 1997, 1999

هافيا - غينيا

3

1972, 1975, 1977

كانون ياوندي - الكاميرون

3

1971, 1978, 1980

أشانتي كوتوكو - غانا

2

1970, 1983

الوداد - المغرب

2

1992, 2017

شبيبة القبائل - الجزائر

2

1981, 1990

إنيمبا - نيجيريا

2

2003, 2004

وفاق سطيف - الجزائر

2

1988, 2014

فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية

1

1973

هارتس أوف أوك - غانا

1

2000

النجم الساحلي - تونس

1

2007

الإسماعيلي - مصر

1

1969

أورلاندو بايرتس - جنوب إفريقيا

1

1995

أسيك ميموزا - ساحل العاج

1

1998

ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا

1

2016

أوريكس دوالا - الكاميرون

1

1965

استاد أبيدجان - ساحل العاج

1

1966

كارا برازافيل - جمهورية الكونغو

1

1974

مولودية الجزائر

1

1976

يونيون دوالا - الكاميرون

1

1979

الجيش الملكي - المغرب

1

1985

الإفريقي - تونس

1

1991