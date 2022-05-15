ما السبب؟ .. تأجيل كلاسيكو الهلال يدفع الاتحاد لطلب غريب

اتخذت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا غريبًا بعد تأجيل كلاسيكو الهلال، يحاوطه عديد علامات الاستفهام.

تأجيل الكلاسيكو:

كلاسيكو العميد والزعيم كان من المفترض أن يقام اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لكن أول أمس الجمعة، أعلنت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، تعليق النشاط الرياضي في المملكة، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس الإمارات.

بهذا التأجيل، تقرر أن تُستأنف مباريات الجولة في 21 من مايو الجاري، على أن يقام الكلاسيكو في يوم 23 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم في 23 يونيو المقبل، بعدما كان مقررًا له نهاية مايو الجاري، إذ ستتخلل المواعيد الجديد معسكر لمنتخب السعودية، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

ما هو طلب الاتحاد الغريب؟

في الوقت الذي لا تثق به غالبية أندية الدوري السعودي في التحكيم المحلي، وتفضل عليه التحكيم الأجنبي، تسير إدارة الحائلي عكس هذا الاتجاه.

كان من المقرر أن يقود هذا الكلاسيكو الحكم البرازيلي سامبايو، وهو ما لم يعجب إدارة النادي الجداوي.

وفقًا لبرنامج "أكشن مع وليد" فإن الاتحاد طلب من لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تغيير الحكم البرازيلي، حتى أنه طلب حكمًا محليًا في حال عدم وجود بديل أجنبي.

ويعود اعتراض الاتحاد على الحكم البرازيلي إلى مباراة الدور الأول، التي خسرها النمور بثنائية مقابل هدف وحيد، إذ أدارها البرازيلي رافائيل كلاوس.

وقتها اعترض حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، على القرارات التحكيمية في المباراة، مؤكدًا أنه إذا كانت مستويات الأجانب على هذه الشاكلة، فالحكم الأجنبي أفضل.

يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقًا على الزعيم بست نقاط فقط.

اقرأ أيضًا..

لا نار كنار النصر .. لسان حاله (نرفضك لكن هديتك ستكون مقبولة يا حمد الله!)

الفراج للمسؤولين: قسوتكم تجاه الهلال قد تتسبب في فشل المنظومة بأكملها

مفاجأة | 50 مليون ولاعب .. عرض الاتحاد للصلح مع النصر في قضية حمد الله