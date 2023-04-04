ما السبب؟ برشلونة يطلب تغيير موعد مباراة هامة في الدوري الإسباني

لماذا يرغب برشلونة في تغيير موعد مباراته؟

ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة سيطلب من رابطة الدوري الإسباني تغيير موعد مباراته أمام أتلتيكو مدريد المقرر لها يوم الأحد المقبل 23 أبريل.

ويأتي هذا الطلب لتفادي تزامن المباراة مع أكثر أوقات مهرجان سانت جوردي ازدحامًا في شوارع العاصمة الكاتالونية.

ووفقًا لإذاعة "كاتالونيا " سيطلب برشلونة من رابطة الليجا أن تقام مباراة الجولة 30 أمام أتلتيكو مدريد في ساعة أخرى عن المحدد لها وهو في تمام 4:15 عصرًا لتجنب التأخير في حركة المرور.

ويرغب نادي برشلونة أن يستمتع عشاقه بالساعات المركزية ليوم الكتاب وكما جرت العادة سوف يملأ آلاف الأشخاص شوارع مدينة برشلونة الأحد المقبل 23 أبريل لشراء الكتب والورود التي تتزامن مع يوم سانت جوردي أحد أشهر المهرجانات في كاتالونيا.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه فريق ريال مدريد، واقترب كثيرًا من حسم لقب البطولة.