ما الذي يفعله دياز؟ .. مفاجأة كبيرة في اختيارات أجانب الهلال لمواجهة الريان

كشفت مصادر صحفية عن اختيارات رامون دياز المدير الفني للهلال للاعبين الأجانب الذين سيُشاركون في مواجهة الريان القطري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي شهدت مفاجأة كبيرة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد تغييرًا جوهريًا في لائحة مشاركة اللاعبين الأجانب مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إذ منح الأندية فرصة اختيار 4 أجانب لكل مباراة بشرط وجود لاعب آسيوي بينهم، فيما كان سابقًا يتم اختيار الأربعة قبل انطلاق دور المجموعات.

ما هي مفاجأة دياز في اختيارات أجانب الهلال والريان؟

المدرب الأرجنتيني وحسب صحيفة الرياضية السعودية اختار الثلاثي ميشيل وجوستافو كويلار وموسى ماريجا للمشاركة في المباراة، وقد اقتصر العدد على 3 بدلًا من 4 لإصابة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وهو الآسيوي الوحيد المتاح في القائمة.

ولم يدخل النيجيري أوديون إيجالو حسابات دياز بعد لعدم تعافيه تمامًا من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وحرمته اللعب أمام الشارقة في مباراة الجولة الأولى.

المفاجأة الكبرى في اختيارات دياز كانت باستبعاد البرازيلي ماتيوس بيريرا من اللقاء رغم تألقه الملفت في المباراة السابقة واختياره بواسطة العديد من النقاد الرياضيين والمحليين رجل المباراة، فيما اختار الاتحاد الآسيوي زميله ميشيل.

ما الذي يفعله دياز؟ أهدر فرصة عظيمة

استبعاد بيريرا من مباراة اليوم ربما يكون لرغبة المدرب في إراحته وتطبيق أسلوب المداورة بين اللاعبين للحفاظ على حالتهم البدنية، كما قال أمس في المؤتمر الصحفي، لكن هذا لا يمنع أن البرازيلي تحديدًا كان بحاجة للعب اليوم.

بيريرا لم يُقدم حتى الآن الأداء المطلوب مع الهلال، ويتعرض لانتقادات عديدة رغم أنه سيد صانعي الأهداف في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد قدم أداءً قويًا في اللقاء السابق أمام الشارقة وصنع هدف الفوز بطريقة ممتازة بجانب 4 فرص أخرى للتسجيل.

صانع الألعاب كان بحاجة لأن يُواصل اللعب ويستغل تلك اللحظة المثالية له، لعل وعسى تكون بداية انطلاقته الحقيقية بالقميص الأزرق وتأكيد استحقاقه للمبلغ الكبير الذي دفعه الهلال لضمه والبالغ 18 مليون يورو تقريبًا.

دياز أهدر تلك الفرصة العظيمة لمنح بيريرا جرعة كبيرة من الثقة والمساهمة في تقدم وتطور مستواه أكثر وأكثر مما سيُقلل الضغوطات عليه ويُخفف من الانتقادات الموجهة له.

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