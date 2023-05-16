كم نقطة يحتاج لها الاتحاد للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23 بعد ابتعاده بالصدارة عن منافسه النصر؟ ..

اقترب الاتحاد من حصد لقب الدوري السعودي للمرة الأولى بعد سنوات من الغياب، إذ لم يحقق اللقب منذ موسم 2008-2009.

وقع الاتحاد في فخ التعادل في ديربي السعودية أمام الهلال، بينما استطاع النصر أن يحقق الانتصار على الطائي بهدفين دون رد، ليصبح الفارق ثلاث نقاط فقط قبل ثلاث مباريات من انتهاء الدوري.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ونستعرض في التقرير عدد النقاط التي يحتاج لها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي وكذلك إمكانية تحقيق النصر للقب.



جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الاتحاد 27 19 6 2 54 13 +41 63 2 النصر 27 18 6 3 56 15 +41 60 3 الشباب 26 16 5 5 51 25 +26 53 4 الهلال 26 14 8 4 47 25 +22 50 5 التعاون 27 13 7 7 38 32 +6 46 6 الفتح 27 12 3 12 43 39 +4 39 7 الطائي 27 10 4 13 39 43 -4 34 8 الاتفاق 26 9 6 11 24 29 -5 33 9 الرائد 27 9 5 13 38 45 -7 32 10 ضمك 26 8 8 10 30 37 -7 32 11 أبها 26 9 3 14 30 44 -14 30 12 الفيحاء 27 7 8 12 29 39 -10 29 13 الوحدة 26 6 8 12 22 37 -15 26 14 الخليج 27 7 3 17 23 42 -19 24 15 العدالة 27 6 6 15 26 52 -26 24 16 الباطن 27 5 4 18 24 57 -33 19



متى ينتهي دوري روشن السعودي 2023؟

يتكون دوري المحترفين السعودي من 16 فريقًا، وهو ما يشير إلى أن عدد الجولات هو 30 جولة طوال الموسم.

ولعبت حتى الآن 27 جولة منذ بداية الموسم، وهو ما يعني أن هناك ثلاث جولات فقط على نهاية موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة 30 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

كم نقطة يحتاجها الاتحاد للفوز بالدوري السعودي 2023؟

الاتحاد يتفوق بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وذلك بعد انتهاء الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ويحتاج العميد إلى 6 نقاط فقط من ثلاث مباريات، آي يحتاج للفوز في مباراتين فقط من أصل ثلاث لأجل حصد لقب دوري روشن السعودي، وذلك في حال فاز العالمي بجميع المباريات المتبقية.

نظراً لأن تساوى النقاط بين الاتحاد والنصر يصب في مصلحة المونديالي بفارق المواجهات.

ما هي حظوظ النصر للفوز بدوري روشن السعودي 2022-23؟

يحتاج النصر إلى الفوز في جميع المباريات المتبقية لأجل حصد لقب دوري روشن السعودي، بشرط أن يخسر الاتحاد في مباراة ويتعادل في أخرى على الأقل.

في حال فوز الاتحاد بمباراتين فلن يحصل النصر على البطولة، لذلك الحل الوحيد أن يسقط العميد في مباراتين.

ما هي مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 2022-23؟

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 26 الاتحاد - أبها الإثنين 8 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر 0-4 الجوهرة المشعة 27 الهلال - الاتحاد الثلاثاء 16 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر 2-2 الأمير فيصل بن فهد 28 الاتحاد - الباطن الثلاثاء 23 مايو 2023،

21:30 السعودية ومصر - الجوهرة المشعة 29 الفيحاء - الاتحاد السبت 27 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر - مدينة المجمعة الرياضية 30 الاتحاد - الطائي الأربعاء 31 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر - الجوهرة المشعة

كيف يحسم الدوري السعودي في حال التعادل بالنقاط؟

بحسب اللائحة التنظيمية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى أحد المعايير التالية بالترتيب:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة للفرق المتساوية.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

فارق الأهداف في كامل المسابقة

الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل الموسم.

الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الصفراء والحمراء.