ما الذي دار بينهما؟ سانتو يجتمع بطارق حامد بعد تصريح "حميديتش"

تامر أبو سيدو
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Cristiano Ronaldo - Tarek Hamed - Ittihad - Nassr 2023Al Nassr Twitter
الإتحاددوري روشن السعوديطارق حامدنينو ايسبريتو سانتو

نجم الوسط المصري رد على منتقديه

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كشفت صحيفة الوئام السعودية عن اجتماع جمع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد مع نجم وسط الفريق طارق حامد للحديث حول تصريح الأخير الذي تحدث خلاله عن انتقادات الجماهير للتعاقد معه.

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حامد الذي يُقدم موسمًا مذهلًا مع العميد سُئل عن الانتقادات التي وجهت لتعاقد الاتحاد معه بداية الموسم، فأجاب "الانتقادات جزء من كرة القدم لكن بعض الجمهور حكم علي قبل رؤيتي، لكن ربما لو كان اسمي طارق حميديتش وأتيت بـ20 مليون دولار لاختلف الموضوع، لأني طارق حامد وقادم من مصر فالموضوع مختلف قليلًا".

الوئام أوضحت أن التصريح لم يُعجب المدرب البرتغالي الذي جلس مع حامد لفهم دوافعه خلفه، وأضافت أن سانتو شدد على أهمية اللاعب وكونه أحد العناصر الأساسية في الفريق.

وأخيرًا طلب سانتو من اللاعب المصري عدم تكرار تلك التصريحات أبدًا وألا يرد على الجماهير مجددًا من خلال الإعلام بل أن يجعل رده على أرض الملعب.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حامد مجانًا بعد نهاية عقده مع الزمالك وعدم التوصل لاتفاق حول تجديده.

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