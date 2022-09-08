ما الذي تغير؟ أسرار "عثمان ديمبيلي الجديد" في برشلونة

الفرنسي كما لو كان تحول إلى لاعب آخر!

يبدو عثمان ديمبيلي الحالي وبالتحديد منذ النصف الثاني من الموسم الماضي مختلفًا تمامًا عن عثمان ديمبيلي الذي انتدبه برشلونة من بوروسيا دورتموند في 2017 ليخلف نيمار الراحل إلى باريس سان جيرمان.

لقد أدمن ديمبيلي لسنوات طويلة عدم الانضباط وضعف المردود وكثرة الإصابات، دخل في فوضى برشلونة فكان من أهم أجزائها.

ولكن مع تهديد مستقبله في نهاية الموسم الماضي، استفاق ديمبيلي وخرج من مكمنه ليؤكد أن الموهبة التي يمتلكها تستطيع أن تمر به من أي مشكلة حال فرض القيود عليها بما يجعلها تظهر للنور بأفضل شكل ممكن.

هذا ما وضحته صحيفة "موندو ديبورتيفو" التي وضحت عدة أسباب للحالة المذهلة التي يبدو عليها ديمبيلي في الوقت الراهن مع برشلونة، إلى الحد الذي وصفته فيه بأنه "ديمبيلي جديد".

العلاقة مع تشافي

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وصول تشافي إلى سدة تدريب برشلونة كان أمرًا فارقًا في مشوار ديمبيلي، في الوقت الذي تخلى الكثيرون عنه بمن فيهم رئيس النادي جوان لابورتا، كان تشافي مؤمنًا به بدرجة كبيرة، والنتيجة نصف موسم أخير مذهل ومطلع موسم استثنائي أيضًا مع جاهزية بدنية واستدامة في تقديم المستوى المبهر.

الثقة في الإداريين

رغم فترة الفتور التي مر بها ديمبيلي في برشلونة حين كانت مفاوضات تجديد العقد قد وصلت إلى طريق مسدود، قدم ماتيو أليماني على وجه التحديد يد العون للفرنسي ورغم أن الأخير ترك عقده مع برشلونة ينتهي بحثًا عن فريق آخر، إلا أنه وجد باب البلوجرانا مفتوحًا له عكس ما كان يحصل معه أثناء المفاوضات حين هاجمه الكل بمن فيهم جمهور كامب نو.

الجاهزية البدنية

العمل البدني الهائل ظهر على ديمبيلي الذي بات أقوى، أكثر قدرة على الالتحامات، أقل تعرضًا للإصابات بوضوح، الجهاز الطبي المعاون له في برشلونة قام بعمل هائل لضمان تقويته على الصعيد البدني.

الاستقرار العاطفي

لا يمكن إغفال دور الاستقرار العاطفي في تعزيز مستوى ديمبيلي داخل الملعب، حين تزوج في ديسمبر الماضي، بدا كأنه تحول إلى شخص ولاعب جديدين!.

نضج الشخصية

على مستوى الملابس وطريقة الحديث والتعاطي مع الإعلام، يبدو جليًا أن ديمبيلي بات أنضج كثيرًا من الوقت الذي دخل فيه برشلونة أول مرة، كان عمره 20 عامًا حين قدم إلى برشلونة، الآن هو بعمر 25 عامًا وجاهز لكتابة الفصول الأهم في مسيرته الاحترافية.