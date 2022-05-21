أثير خلاف فني في الأسابيع الأخيرة بين جماهير الهلال حول المركز المفضل لنجم الفريق، سالم الدوسري، وإن كان الجناح أم صانع الألعاب، خاصة أنه بدأ مؤخرًا يلعب في العمق أحيانًا لتواجد عبد الله الحمدان في الملعب وتواجده في الطرف.

أسطورة دفاع الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، حمد المنتشري، سُئل من أحد مشاهدي برنامج "أكشن مع وليد" عن المركز الأفضل للدوسري، وقد منحه إجابة شافية.

ماذا قال المنتشري عن المركز الأفضل لسالم الدوسري؟

أفضل لاعبي آسيا عام 2005 أوضح خلال تصريحاته أن تحول الدوسري ليلعب خلف المهاجم في العمق بمشاركة عبد الله الحمدان يُقلل من أدائه وخطورته على الخصم.

مضيفًا "سالم تقل خطورته كثيرًا بدخوله لعمق الملعب والسبب أنه لا يستطيع مقاومة الزيادة العددية والضغط الكبير الناتج عن تواجد قلبي دفاع ومحوري ارتكاز من لاعبي الخصم في تلك المنطقة من الملعب".

تابع "قوة ومهارة وخطورة سالم تظهر في الطرف أكثر لأنه يلعب واحد ضد واحد، هو قادر على مراوغة لاعب واثنين ومن ثم الدخول للعمق والتسديد، وهدفه ضد الفيحاء خير دليل، لكن وجوده في العمق يُصعب الأمر عليه لأنه سيُواجه عددًا أكبر من اللاعبين".

كيف كانت أرقام الدوسري في مختلف مراكز الملعب؟

النجم الدولي السعودي لعب مع الهلال 286 مباراة سجل بها 64 هدفًا وصنع 49، حسب الأرقام الواردة من موقع ترانسفير ماركت.

خاض الدوسري 89 مباراة في خانة الجناح الأبسر سجل بها 26 هدفًا وصنع 22، و40 مباراة في الوسط الأيمن سجل بها 12 هدفًا وصنع 6، و39 مباراة كجناح أيمن سجل بها 5 أهداف وصنع 11.

17 مباراة لعبها سالم الدوسري كمهاجم ثانٍ أو لاعب خلف المهاجم المتمركز، لم يُسجل بها سوى 5 أهداف وصنع واحدًا فقط، وقد لعب 12 مباراة كلاعب وسط مهاجم شهدت إحرازه لـ3 أهداف وصناعته لهدف واحد، فيما كان نصيبه من اللعب في الوسط الأيسر 10 مباريات سجل بها 4 أهداف وصنع واحد.

المثير أن بصمات الدوسري على الأهداف لم تختف في أي مركز لعب به، حتى أنه لعب 5 مباريات كلاعب وسط محوري صنع خلالها هدفين، ولعب مباراة واحدة كظهير أيسر صنع بها هدف.

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