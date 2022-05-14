صدمة قوية يتلقاها نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي الكأس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المنتظر ضد ريال مدريد.

حيث ستكون المواجهة الحاسمة يوم 28 مايو، في العاصمة الفرنسية باريس، على ملعب "دو فرانس".

لكن يبدو أن الريدز من الوراد أن يفقدوا النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد خروجه مصابًا اليوم.

وبدأ المصري الدولي لقاء النهائي ضد تشيلسي أساسيًا، لكنه وقع على أرضية الملعب في الدقيقة 32.

صلاح يخرج مصاباً في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ! 🤦‍♂️



هل سيتكرر الحظ السيء في نهائي الأبطال ؟ 🙄#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #ليفربول_تشيلسي #محمد_صلاح pic.twitter.com/mKZanL7Xyr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

ما إصابة محمد صلاح؟

جاء ذلك بعد دقيقة واحدة من تواجده للاطمئنان على الحارس أليسون بيكر الذي كان يتلقى العلاج في أرض الملعب.

وبعد دخول الطاقم الطبي ومحاولات علاج الحارس، وقع صلاح على الأرض ليطلب التبديل بعد شعوره ببعض الآلام العضلية.

وتم استبدال الجناح المصري بزميله المهاجم دييجو جوتا في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

خروج صلاح يجعل جمهور الريدز في حالة حيرة، لأنه يأتي قبل أيام قليلة من اللقاء الحاسم ضد ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال.

مع تبقي مواجهتين في بطولة الدوري المحلي، تحسم مصير اللقب، مع المنافسة الشرسة ضد مانشستر سيتي.

هل يغيب محمد صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد؟

من المبكر الحكم على موقف إصابة محمد صلاح، لكن المؤشرات الأولية لا تدعوا إلى القلق، إلا أنّه بحاجة إلى الفحص الطبي لمعرفة موقف اللاعب.

صلاح خرج ماشيًا وربما يكون قرار استبداله احترازيًا لضمان عدم تفاقم الآلام قبل نهائي الأبطال.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ ولم يكمل المباراة ولهذا ستكون صدمة كبيرة لو غاب عن نهائي آخر أمام ريال مدريد.

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