"ما أرخص الدموع .. أين كان أمرابط وبيتروس؟"

أطلق الإعلامي الرياضي محمد الدويش، تغريدة مثيرة للجدل، عن ثنائي نادي النصر السابقين، المغربي نور الدين أمرابط والبرازيلي بيتروس ماتيوس.

وتردد بعض الجماهير خلال الوقت الحالي، أن نادي النصر لم يستطع تعويض رحيل الثنائي أمرابط وبيتروس، وأن وضعية الفريق حالية بسبب هذا الأمر.

الدويش كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يسخر فيها من المتحدثين عن عدم تعويض أمرابط وبيتروس.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حين فاز الشباب على النصر برباعية مخجلة، أين كان أمرابط وبيتروس؟ ما أرخص الدموع؟".

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وتعرض النصر للخسارة على يد الشباب بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الدور الأول، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، في تواجد أمرابط وبيريرا.

ويمر نادي النصر خلال الوقت الحالي بحالة من عدم الاستقرار على مستوى النتائج، بعد أن ودع الفريق دوري أبطال آسيا على يد الهلال من دور النصف نهائي، ثم الخسارة في مباراتين والتعادل في واحدة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.