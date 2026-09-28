مأساة في عالم كرة القدم: عمره 22 عامًا فقط.. وفاة لاعب يوفنتوس السابق!

جاكومو [يارديلي، لاعب الوسط الشاب من إقليم بييمونتي الذي كان يخوض أصعب معاركه ضد مرض خطير، رحل عن عالمنا عن عمر لا يتجاوز 22 عامًا. وُلد في مدينة كازالي مونفيراتو في 15 فبراير 2004، وتدرّج [يارديلي في صفوف الفئات السنية في يوفنتوس وأليساندريا، قبل أن ينتقل إلى أستي، في الدرجة الرابعة الإيطالية. وكان النادي صاحب اللونين الأبيض والأحمر قد أبقاه أيضًا ضمن قائمة الفريق الأول لموسم 2024-2025، قبل أن يتوقف مشواره بسبب تفاقم مرض خطير، اختارت العائلة والأندية الحفاظ على أقصى درجات الخصوصية بشأنه.

وتخليدًا لذكراه ، استخدم نادي أليساندريا كالتشيو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسالة تأبين كانت بسيطة بقدر ما كانت عميقة: «حلّق عاليًا يا مينو، ستبقى دائمًا في قلوبنا». وشارك نادي أستي في الحزن، ملتفًّا حول عائلته ومُظهرًا محبة مجتمع أصابته الصدمة. وخيّم الحزن العميق على كرة القدم في بييمونتي وإيطاليا بعد خسارة جاءت بعد ساعات قليلة فقط من رسالة التشجيع المؤثرة التي وُجّهت إليه قبيل المباراة بين الناديين اللذين صاغا مسيرة الشاب.

يوم الأحد، أُقيمت مباراة أليساندريا وأستي على ملعب موكاجاتا: وخصّص فريقاه السابقان والجماهير له لحظة دعم نابعة من القلب. حملت لافتة في مدرجات الشمال عبارة «فورتسا مينو»، ورفع سيلفيو بروستولين قائد أستي قميص جيارديلي الذي يحمل الرقم 46، وصفّق الملعب بأكمله.







