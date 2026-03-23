مأساة في أيرلندا الشمالية، دان بالارد يتعرض لإصابة: تم اختيار بديله

أخبار سيئة لأيرلندا الشمالية، التي تفقد دان بالارد قبل مباريات التصفيات. تعرض المدافع المركزي لفريق سندرلاند، أحد لاعبي التشكيلة الأساسية للفريق الذي يدربه مايكل أونيل، لإصابة عضلية ستجبره على التغيب عن مباراة الخميس ضد إيطاليا في بيرغامو، وربما عن المباراة النهائية ضد البوسنة أو ويلز. تم استدعاء توم أتشيسون، المدافع المركزي البالغ من العمر 19 عامًا لفريق بلاكبيرن روفرز، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، ليحل محل بالارد.





وبذلك تفقد أيرلندا الشمالية لاعباً ذو خبرة كبيرة، وهو أحد لاعبي التشكيلة الأساسية: ولن يشارك في مباراة إيطاليا المدافع كونور برادلي لاعب ليفربول، الذي سيغيب بسبب الإصابة.