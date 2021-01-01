مايكون يعود لكرة القدم رفقة ابنه من بوابة دوري الدرجة الرابعة الإيطالي

اشتياق لكرة القدم الإيطالية

وصل مدافع إنتر السابق مايكون إلى مطار فيوميتشينو في روما قبل انتقاله إلى نادي سونا الإيطالي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بينما سيلعب ابنه في أكاديمية النادي.

لعب مايكون 248 مباراة مع النيرازوري بين عامي 2006 و 2012. ثم انضم إلى مانشستر سيتي وروما قبل أن يعود إلى موطنه الأصلي البرازيل.

توصل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى اتفاق مع سونا بعد فترة من التفكير في عودته إلى الملاعب من جديد وإلى إيطاليا التي شهدت أجمل أيام مسيرته.

المزيد من الفرق

سونا هو فريق ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي في منطقة فينيتو، وقبل الانضمام إليه وصل اللاعب إلى مطار فيوميتشينو في روما هذا الصباح.

وقال الظهير الأيمن البرازيلي في تصريحات أدلى بها للصحفيين "أنا سعيد بالعودة إلى إيطاليا مع ابني، أنا مستعد لهذه المغامرة الجديدة".

سيلعب ابنه البالغ من العمر 15 عامًا في أكاديمية النادي، حيث سيجتمع اللاعب ونجله في نادٍ واحد وربما كانت هذه الخطوة هي ما شجعه على اتخاذ القرار.

وقال كلاوديو فيراريسي المدير الرياضي في سونا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن أتعاقد مع لاعب عظيم، لا أعتقد أن ذلك سيحدث مرة أخرى لفريق دوري الدرجة الرابعة".

رسميًا.. بن ناصر يتفوق على زياش ومحرز ويظفر بجائزة الأفضل في المغرب العربي!

يذكر أن مايكون قد فاز مع النيراتزوري بالثلاثية التاريخية في 2010 تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.