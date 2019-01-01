ماونت: نجوم تشيلسي الشباب أثبتوا خطأ الجميع

مايسون ماونت لاعب تشيلسي الشاب يشيد بزملائه وبما يقدمه فريقه في الفترة الماضية.

أشاد اللاعب الشاب مايسون ماونت نجم فريق تشيلسي بما يقدمه الفريق في الفترة الماضية من مستويات أثبتت خطأ الجميع حول شباب البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماونت وأكد خلالها أن الفريق يحاول دومًا تقديم أفضل ما لديه من أجل الجماهير وسعيًا للنجاح.

وقال ماونت: "المدير الفني قال لنا أننا لن نحصل على الفرصة بشكل تلقائي لأننا شباب فقط، علينا أن نعمل بشكل قوي حتى نستحق ما نناله".

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وأضاف: "الجماهير كانت تطالب بوجود لاعبين شباب من إنجلترا منذ فترة طويلة ودعمهم لنا يجعلنا دومًا نريد تقديم كل ما لدينا في أرض الملعب".

وأكمل: "في بداية الموسم لم نلق الدعم الكافي والجميع قال أننا نلعب بشكل جيد دون صفقات جديدة، لكننا أثبتنا خطأهم والآن كل ما نريده هو التحسن أكثر فأكثر".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٠ نقطة بالتساوي مع الثالث ليستر سيتي.