ماونت: أعيش الحلم في كل دقيقة تحت قيادة لامبارد

ميسون ماونت يصف اللعب في تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد بالحلم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم تشيلسي الصاعد ميسون ماونت إنه يعيش حلمًا حقيقيًا في كل دقيقة يمثل فيها البلوز وخصوصًا تحت قيادة الأسطورة فرانك لامبارد المدير الفني الحالي للفريق.

وتحدث ميسون ماونت على خلفية تألقه خلال المباريات الأربعة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شارك فيها أساسيًا مع تشيلسي.

وأنتج هذا التألق ترشيح ماونت لجائزة لاعب الشهر في البريميرليج قبل أن يفوز بها تيمو بوكي في النهاية، وأيضًا تم استدعاؤه لقائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وحول ذلك، قال ماونت إنه لا زال صغيرًا ويحب أن يأخذ الخطوة تلو الأخرى دون أن يسبق الزمن أو يفكر في أشياء لا وقت لها حاليًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وأضاف: "منذ عامين لم أكن أتوقع أنني سأصل إلى موقع أساسي في تشيلسي وأن يتم استدعائي للمنتخب الإنجليزي في خلال هذه الفترة القصيرة، إنه حدث كبير بالنسبة لي"

وتابع: "أحاول استغلال الفرصة في كل مرة أجدها أمامي، كان هدفي أن أثبت نفسي لفرانك لامبارد ونجحت في ذلك في الموسم الماضي مع ديربي كاونتي"

وأردف: "بالطبع كان حلمًا أن ألعب في تشيلسي، والحلم الأكبر أن يتم ذلك تحت قيادة لامبارد، لذا يمكنني أن أقول أنني أعيش في حلم في كل دقيقة ألعبها مع تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد"

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يذكر أن ميسون ماونت قد لعب دورًا هامًا في رحلة ديربي كاونتي التي لم تكتمل نحو الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسروا مباراة حسم الورقة الثالثة أمام أستون فيلا.