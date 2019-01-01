ماوريسيو ساري يشرح سبب استبعاد كالوم هودسون من مباراة نيوكاسل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي حول أسباب عدم إشراكه للاعب كالوم هودسون أمام نيوكاسل. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

وكان تشيلسي قد حقق انتصارًا هامًا على حساب ضيفه نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، برر المدرب ماوريسيو ساري عدم البدء باللاعب كالوم هودسون على الرغم من تقديمه لأداء جيد في الفترة الأخيرة بالإرهاق.

وقال ساري: "لقد شارك هودسون في مباراة الكأس الأسبوع الماضي أمام نوتينجهام فوريست وقدم أداء جيدًا، ولكنه لم يكن يستطيع أن يلعب 90 دقيقة أخرى.

وأضاف: "هودسون لا زال شابًا، وجميهنا سعيد بالمستوى الرائع الذي يقدمه معنا، بالطبع ننتظر منه الكثير، ونحتاجه معنا الآن ومستقبلًا"

يذكر أن تشيلسي كان قد استغنى عن خدمان سيسك فابريجاس رسميًا، وذلك بعد رحيله إلى صفوف موناكو مقابل 22 مليون يورو.